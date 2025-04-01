مؤتمر بيسيرو: أريد تحقيق لقب الكونفدرالية.. وسبب صعوبة مواجهة ستيلينبوش

يرى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك أن مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي ستكون صعبة.

ويحل الزمالك ضيفا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي في تمام الثالثة من عصر غدا الأربعاء في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي: "سنحارب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ستيلينبوش ونتطلع لتحقيق الفوز في المباراة الصعبة".

وتابع "كرة القدم في جنوب إفريقيا تطورت كما أن الملاعب جيدة جدا، وعندما واجهت جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الأخيرة كانت مباراة صعبة وضم الفريق 8 لاعبين من فريق ومنظمين بشكل كبير".

وكشف بيسيرو "لم أحقق بطولات مع الزمالك بعد، لكن أريد تحقيق لقب الكونفدرالية ليحصد الفريق اللقب مرتين على التوالي".

وأضاف "نتطلع لتحقيق الفوز وتقديم مباراة جيدة غدا من أجل التقدم خطوة نحو الدور التالي".

وشدد "ستيلينبوش تأسس منذ سنوات قليلة وهم منظمون داخل الملعب ويمتلكون لاعبين جيدين ومدرب جيد وبالتأكيد لديهم رغبة في الفوز والاستمرار في المنافسة".

واختتم بيسيرو تصريحاته "تابعنا فريق ستيلينبوش جيداً قبل مواجهته، وسنحارب لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة الغد".

وتشهد بعثة الزمالك غياب كل من عبد الله السعيد والظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

ويغيب السعيد بسبب الإصابة بكدمة في الظهر بينما بنتايك يغيب بسبب مشكلة في التأشيرة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 9 أبريل في استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من المصري وسيمبا التنزاني في نصف النهائي.