مؤتمر بيسيرو: أريد تحقيق لقب الكونفدرالية.. وسبب صعوبة مواجهة ستيلينبوش

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 13:46

كتب : FilGoal

مؤتمر جوزيه بيسيرو - الزمالك

يرى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك أن مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي ستكون صعبة.

ويحل الزمالك ضيفا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي في تمام الثالثة من عصر غدا الأربعاء في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي: "سنحارب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ستيلينبوش ونتطلع لتحقيق الفوز في المباراة الصعبة".

أخبار متعلقة:
أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي الدماطي: دوري 2021 موجه لـ الزمالك 100%.. والمنافسة على البطولات فرضت علينا مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى كرة طائرة - الكشف عن قائمتي الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا للسيدات

وتابع "كرة القدم في جنوب إفريقيا تطورت كما أن الملاعب جيدة جدا، وعندما واجهت جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الأخيرة كانت مباراة صعبة وضم الفريق 8 لاعبين من فريق ومنظمين بشكل كبير".

وكشف بيسيرو "لم أحقق بطولات مع الزمالك بعد، لكن أريد تحقيق لقب الكونفدرالية ليحصد الفريق اللقب مرتين على التوالي".

وأضاف "نتطلع لتحقيق الفوز وتقديم مباراة جيدة غدا من أجل التقدم خطوة نحو الدور التالي".

وشدد "ستيلينبوش تأسس منذ سنوات قليلة وهم منظمون داخل الملعب ويمتلكون لاعبين جيدين ومدرب جيد وبالتأكيد لديهم رغبة في الفوز والاستمرار في المنافسة".

واختتم بيسيرو تصريحاته "تابعنا فريق ستيلينبوش جيداً قبل مواجهته، وسنحارب لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة الغد".

وتشهد بعثة الزمالك غياب كل من عبد الله السعيد والظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

ويغيب السعيد بسبب الإصابة بكدمة في الظهر بينما بنتايك يغيب بسبب مشكلة في التأشيرة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 9 أبريل في استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من المصري وسيمبا التنزاني في نصف النهائي.

الزمالك الكونفدرالية بيسيرو مؤتمر بيسيرو
نرشح لكم
الزمالك بالزي الأساسي.. نتيجة الاجتماع الفني لمواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية مؤتمر عمر جابر: نسعى لتسهيل مهمتنا قبل الإياب.. وكرة جنوب إفريقيا تطورت بحثا عن الانتصار الأول في الثامنة.. تاريخ مواجهات بيراميدز ضد الفرق المغربية الـ 13 في دوري الأبطال.. تفوق الأهلي على الهلال في تاريخ المواجهات بين الفريقين الكاس: جلسة مع اللاعبين لتفادي أخطاء مواجهة جنوب إفريقيا.. والمباريات المقبلة صعبة مواعيد مباريات الثلاثاء 1 أبريل 2025.. الأهلي وبيراميدز في أبطال إفريقيا هاني سعيد: المشكلة لا تتعلق بالحكام وبالتالي لن نتكبد هذه الأموال أزمة القمة - الزمالك يخاطب الرابطة بـ 3 مطالب بعد إلغاء خصم نقاط الأهلي
أخر الأخبار
مباشر أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الترجي 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك بالزي الأساسي.. نتيجة الاجتماع الفني لمواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية 39 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عمر جابر: نسعى لتسهيل مهمتنا قبل الإياب.. وكرة جنوب إفريقيا تطورت ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر بيسيرو: أريد تحقيق لقب الكونفدرالية.. وسبب صعوبة مواجهة ستيلينبوش ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - تاتيانا بوكان تعود لتدريبات الأهلي.. والموعد المتوقع لمشاركتها في إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
ماركا: مانشستر سيتي يستهدف ضم بيدري مقابل 100 مليون يورو ساعة | الدوري الإسباني
بحثا عن الانتصار الأول في الثامنة.. تاريخ مواجهات بيراميدز ضد الفرق المغربية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الـ 13 في دوري الأبطال.. تفوق الأهلي على الهلال في تاريخ المواجهات بين الفريقين 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 دون خصم نقاط بنهاية الموسم.. قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي ضد الزمالك 3 مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي 4 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن