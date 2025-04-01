كرة طائرة - تاتيانا بوكان تعود لتدريبات الأهلي.. والموعد المتوقع لمشاركتها في إفريقيا

عادت تاتيانا بوكان محترفة الأهلي لسيدات الكرة الطائرة للمشاركة في التدريبات استعدادا لمنافسات بطولة إفريقيا.

ويختتم موسم سيدات الطائرة ببطولة إفريقيا المقرر إقامتها في نيجيريا بين 4 إلى 14 أبريل المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي أول أمس الأحد إلى نيجيريا استعدادا للبطولة.

وكانت تاتيانا بوكان قد تعرضت لتمزق في الكاحل خلال مواجهة سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر، الذي خسره الأهلي أمام الزمالك في النهائي في غياب بوكان.

ونشرت صفحة الأهلي للكرة الطائرة صورا لتدريبات الفريق في نيجيريا وشهدت تواجد تاتيانا بوكان مع باقي اللاعبات.

وعلم FilGoal.com أن تواجد تاتيانا بوكان في التدريبات حتى لا تفتقد حساسية الملعب وأن عودتها باتت قريبة رغم أنها لم تتعاف بشكل كامل حتى الآن.

ومن المتوقع أن تبدأ تاتيانا بوكان المشاركة مع فريق الأهلي في الأدوار الإقصائية من البطولة بعد مرحلة المجموعات.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق لقبي الدوري والسوبر المصري هذا الموسم بينما حصد وصافة الكأس.

ويمثل مصر في بطولة إفريقيا كل من الأهلي والزمالك حامل اللقب آخر نسختين.

ويسعى الأهلي لحصد لقب إفريقيا الغائب منذ 2019.

وفي آخر ثلاث نسخ أقيمت وصل الأهلي للنهائي مرتين وحصد الوصافة.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب آخرهم 2019.