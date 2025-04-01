ماركا: مانشستر سيتي يستهدف ضم بيدري مقابل 100 مليون يورو
الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 13:11
كتب : FilGoal
يستعد نادي مانشستر سيتي لتجهيز عرض ضخم لضم بيدري لاعب وسط برشلونة في الصيف المقبل.
بيدري
النادي : برشلونة
ومن المتوقع رحيل كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.
ويرى مانشستر سيتي أن التعاقد مع بيدري هو خير تعويض لرحيل دي بروين المتوقع.
وكشفت صحيفة ماركا أن مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض مقابل 100 مليون يورو للتعاقد مع بيدري هذا الصيف.
وتتمسك إدارة برشلونة باستمرار بيدري بين صفوف الفريق باعتباره ركيزة أساسية.
وكان بيدري قد جدد تعاقده منذ شهرين حتى صيف 2030.
وساهم بيدري في 12 هدفا مع برشلونة هذا الموسم خلال 44 مباراة خاضهم مع الفريق، إذ سجل خمسة أهداف وصنع 7 آخرين.
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني عقب مرور 29 جولة برصيد 66 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد.
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