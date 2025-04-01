صحيفة المنتخب: انفراجة في مفاوضات الوداد مع عزيز كي

لا يزال يرغب الوداد المغربي في ضم ستيفن عزيز كي لاعب يانج أفريكانز التنزاني.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن انفراجة في المفاوضات بين الطرفين.

وفشل الوداد في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشار تقرير الصحيفة المغربية إلى حدوث انفراجة وتواجد ممثل اللاعب في المغرب لحسم الأمور.

وأوضح التقرير أن صفقة ستيفن عزيز كي بتوصية من رولاني موكوينا المدير الفني للوداد.

وخاض عزيز كي 9 مباريات مع يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي ونجح في تسجيل خمسة أهداف.

ويلعب عزيز كي -29 عاما- في مركزي صانع الألعاب والجناح.

وسبق وأن ارتبط اسم عزيز كي بالانتقال إلى الدوري المصري في أكثر من فترة انتقال سابقة.

ويعتبر عزيز كي لاعب دولي إذ مثل بوركينا فاسو في 17 مباراة ونجح في تسجيل هدفين.