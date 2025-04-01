تقرير: ليل يرغب في ضم الضحاك موهبة شباب المغرب.. وسبب رفض العرض القطري

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

معاذ الضحاك - منتخب المغرب تحت 20 عاما

دخل معاذ الضحاك لاعب اتحاد تواركة المغربي ضمن دائرة اهتمامات الأندية الفرنسية.

وكشف موقع أفريكا فوت أن ناديي ليل وستراسبورج يرغبان في ضم معاذ الضحاك لاعب اتحاد تواركة ومنتخب شباب المغرب.

وأشار التقرير إلى أن اتحاد تواركة يرغب في زيادة المقابل المادي الذي لم يتجاوز 300 ألف يورو.

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ويأتي ذلك في ظل وجود عرض رسمي من الدوري القطري لضم اللاعب بثلاثة أضعاف العروض المقدمة من فرنسا.

ويرفض اتحاد تواركة بيع لاعبيه إلى الخليج رغم العروض المالية بسبب تفضيل الجانب الرياضي على المادي.

وارتبط اسم الضحاك بالانضمام إلى الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الماضية لكن الصفقة لم تتم.

ولعب الضحاك دورا كبيرا في قيادة منتخب المغرب للفوز ببطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما التي أقيمت في مصر.

وحصل الضحاك على لقب المباراة في مرتين خلال منافسات المسابقة التي شاركت فيها منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.

وخاض الضحاك 19 مباراة مع منتخب شباب المغرب في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

اتحاد تواركة معاذ الضحاك المغرب للشباب ليل
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