اسكواش - عودة مصطفى عسل لصدارة التصنيف العالمي

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 - 10:48

كتب : FilGoal

مصطفى عسل - اسكواش

عاد مصطفى عسل لاعب نادي بالم هيلز إلى صدارة التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

ويصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين برياضة الاسكواش التصنيف العالمي للاعبيه إسبوعيا.

وأنهى مصطفى عسل هيمنة علي فرج التي استمرت 95 أسبوعا على التوالي بقمة الترتيب.

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وسبق وأن وصل عسل إلى قمة ترتيب التصنيف العالمي في 2023 قبل أن يفقد الصدارة في مايو من العام نفسه لصالح البيروفي دييجو إلياس.

ويستعد الثنائي مصطفى عسل وعلي فرج للمشاركة في بطولة الجونة الدولية والتي تعتبر واحدة من البطولات الكبرى للعبة.

ولم تشهد قائمة أفضل 10 لاعبين في التصنيف تغييرات باستثناء صعود مصطفى عسل للمركز الأول وتراجع علي فرج للمركز الثاني.

واستمر طارق مؤمن في المركز السادس بينما كريم عبد الجواد في المركز السابع ومازن هشام في المركز العاشر.

أما على مستوى السيدات فتستمر نوران جوهر في صدارة الترتيب يليها نور الشربيني ثم هانيا الحمامي في المركز الثالث.

اسكواش مصطفى عسل
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