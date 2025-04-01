الكاس: جلسة مع اللاعبين لتفادي أخطاء مواجهة جنوب إفريقيا.. والمباريات المقبلة صعبة

يعقد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما جلسة مع لاعبيه للحديث عن الأخطاء التي حدثت أمام جنوب إفريقيا بافتتاح مشوار الفراعنة بكأس أمم إفريقيا للناشئين.

ويستضيف المغرب كأس الأمم للناشئين خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 إبريل المقبل.

وخسر منتخب الناشئين المباراة الافتتاحية أمام جنوب إفريقيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين عبر المؤتمر الصحفي: "المباريات المقبلة صعبة ولكننا سنبحث عن كيفية تحقيق الفوز".

وكشف "سيكون هناك جلسة مع اللاعبين للحديث عن بعض الأخطاء التي حدثت أمام جنوب إفريقيا".

واختتم الكاس تصريحاته "يتبقى مباراتان في دور المجموعات وسنحاول بشكل كبير تحقيق نتائج إيجابية".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام بوركينا فاسو مساء الخميس.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي، ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز إلى كأس العالم في نوفمبر المقبل بدولة قطر.