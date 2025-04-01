مواعيد مباريات الثلاثاء 1 أبريل 2025.. الأهلي وبيراميدز في أبطال إفريقيا

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل 2025 عددا من المباريات الهامة في مختلف المنافسات.

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دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الأهلي فريق الهلال السوداني في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

كما يستضيف بيراميدز فريق الجيش الملكي على استاد الدفاع الجوي بنفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

وفي نفس التوقيت يستضيف مولودية الجزائر فريق أورلاندو بايرتس ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 8.

بينما يحل الترجي ضيفا على صنداونز في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الدوري الإنجليزي

يستضيف أرسنال فريق فولام في التاسعة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما في نفس التوقيت يحل وست هام ضيفا على ولفرهامبتون ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نوتنجهام فورست في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كأس خادم الحرمين الشريفين

يستضيف اتحاد جدة فريق الشباب ضمن منافسات نصف النهائي ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1 في تمام الثامنة مساء.

كأس ملك إسبانيا

يستضيف ريال مدريد فريق ريال سوسيداد ضمن منافسات نصف النهائي في التاسعة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.