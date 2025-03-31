بقرار من أوسكار رويز.. معسكر مغلق لتطوير مستوى الحكام في الدوري المصري

قرر أوسكا رويز رئيس لجنة الحكام المصرية إقامة معسكر لحكام الساحة والمساعدين وحكام تقنية الفيديو بالدوري المصري الممتاز.

المعسكر سيمتد لمدة 5 أيام بداية من 5 أبريل وحتى يوم 10 من نفس الشهر بمركز المنتخبات الوطنية.

يأتي ذلك في إطار خطة رويز لتطوير التحكيم المصري والارتقاء بمستواه خلال المرحلة المقبلة.

الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الحالي، حصل على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

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وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.