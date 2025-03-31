انتهت أمم إفريقيا للناشئين - مصر (3)-(4) جنوب إفريقيا

الإثنين، 31 مارس 2025 - 21:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

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ق97. بطاقة حمراء لعمر عبد العزيز حارس مرمى منتخب مصر.

ق70. هدف رابع لجنوب إفريقيا وسط غفلة دفاعية

ق60. هدف غير محتسب لمصر لداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. هدف التعادل لجنوب إفريقيا من ركلة جزاء جديدة.

ق40 . ركلة جزاء جديدة لجنوب إفريقيا.

ق25. جول الثاني لجنوب إفريقيا من ركلة جزاء.

ق18. جووووول ثااالث لمصر عن طريق حمزة عبد الكريم.

ق 13. جوووووول الثااني لمصر عن طريق أنس رشدي بمقصية راائعة.

ق4. جوووووول التعادل لمصر عن طريق أنس رشدي برأسية بعد عرضية من إبراهيم النجعاوي

ق1. هدف في الدقيقة الأولى لجنوب إفريقيا بعد خطأ دفاعي عن طريق لوندو لاعب صنداونز.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

منتخب مصر للناشئين جنوب إفريقيا كأس أمم إفريقيا للناشئين
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