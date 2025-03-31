تشكيل منتخب مصر للناشئين - حمزة عبد الكريم يقود الهجوم ضد جنوب إفريقيا

أعلن أحمد الكاس مدرب منتخب مصر تحت 17 عاما تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد جنوب إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين مع جنوب إفريقيا بعد قليل في افتتاحية مبارياته في ور مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وتقام البطولة في المغرب وتؤهل للمشاركة في كأس العالم للناشئين.

ويقود بلال عطية تشكيل منتخب مصر في المباراة.

وجاء تشكيل مصر كالتالي:

الحارس: عمر عبد العزيز.

الدفاع: محمد البنداري - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - عمر العدوي - بلال عطية.

الهجوم: أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي - حمزة عبد الكريم.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بالمجموعة فازت بوركينا فاسو على الكاميرون بهدفين مقابل هدف.