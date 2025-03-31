بيدري: لامين ورافينيا يستحقان الكرة الذهبية أكثر مني.. ووصفي بالزجاجي آلمني

شدد بيدري لاعب برشلونة على أن لامين يامال ورافينيا يستحقان الكرة الذهبية أكثر منه.

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

وقال بيدري عبر شبكة تلفزيون كاتالونيا: "الكرة الذهبية شيء بعيد جدا عني، عادة ما يفوز بها اللاعبون الذين يملكون إحصائيات جيدة كمهاجمين أو وهدافين مع بعض الاستثناءات مثل رودري، وأفضل أن يفوز بها لامين يامال أو رافيةيا فهما يملطان أرقاما جيدا ويصنعان الفارق".

وتابع "من الرائع تلقي الإشادات حول مستواك لكنني أحاول التركيز على التحسن، عمري 22 عاما ولا يزال أمامي مجال بير للتطور وفي الواقع المدرب يقول لي ذلك أيضا في التدريبات".

وأكمل "يمكنني تحسين الكثير من الأمور مثل فقدان الكرة بشكل أقل وتحسين عدد الأهداف واختيار التوقيت الأفضل لتسريع اللعب أو تهدئته، كل شيء قابل للتحسن".

واستمر "قالوا إنني مصنوع من الزجاج وكان ذلك يؤلمني كثيرا، عندما تتعرض للانتقاد بهذا الشكل تريد أن تعطي المزيد من نفسك وتخرس الذين يتحدثون عنك بتلك الطريقة والآن أنا أستمتع وهو شيء لم أفعله منذ وقت طويل".

وشدد "عدم تحقيق الثلاثية لن يكون بمثابة خيمة الأمل بالنظر إلى الطريق الذي أوصلنا إلى هنا، لأننا قدمنا أداء جيد ولكن من المؤكد أنه سيؤلمنا".

وأضاف "تشبيهي بتشافي وإنييستا؟ من الجميل أن يتم مقارنتي بهؤلاء اللاعبين الذين أثاروا إعجابي عندما كنت صغيرا ومن ضمنهم بوسكيتس أيضا لكنهم لاعبون صنعوا حقبة وحققوا الكثير من الألقاب ولا يزال أماما طريقا طويلا لأصل ولو لجزء بسيط مما كانوا عليه".

ويقدم برشلونة موسما رائعا إذ يتصدر الدوري الإسباني ووصل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وربع نهائي دوري أبطال أوروبا.