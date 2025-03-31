مؤتمر الشناوي: لا تشغلنا قرارات الرابطة.. اللوائح واضحة وكل فريق سيحصل على حقه

أبدى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز اعتقاده بأهمية الفوز على الجيش الملكي المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، ولكني متفائل بتحقيق نتيجة جيدة قبل السفر إلى المغرب لخوض لقاء الإياب".

وأضاف "بيراميدز في وضعية مثالية في الوقت الحالي واللاعبون يعيشون أفضل أوقاتهم في ظل تصدر قمة ترتيب الدوري والوصول لنهائي كأس مصر".

وتابع "حاليا التركيز منصب على عبور عقبة الجيش الملكي والوصول لنصف نهائي دوري الأبطال، فهي البطولة الأغلى والأكبر في القارة السمراء".

وأوضح "المواجهة الحالية بين بيراميدز والجيش الملكي مختلفة تماما عن مقابلتي كأس الكونفدرالية قبل عامين، والوضع اختلف تماما وبيراميدز أصبح أكثر ثقة ولاعبوه لديهم الخبرة والرغبة في تحقيق النجاح والوصول لأبعد نقطة".

واختتم "الفريق لن يتأثر بالأحداث المحيطة والأخبار المتداولة حول قرارات بطولة الدوري، فأنا أثق بأن اللوائح واضحة وستنفذ في النهاية وكل فريق سيحصل على حقه".

وكان بيراميدز قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي التونسي، بينما احتل الجيش الملكي صدارة مجموعته.

ويشارك بيراميدز في البطولة للمرة الثانية بتاريخه، وكان الفريق قد ودع النسخة الماضية من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث.

ويعد الأهلي حامل لقب النسختين الأخيرتين من البطولة.