العودة تقترب.. تير شتيجن يشارك في جزء من مران برشلونة الجماعي

عاد مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصارة.

وتعافى شتيجن من الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال مواجهة فياريال في الدور الأول بقطع في أربطة الركبة.

وشارك شتيجن في جزء من المران الجماعي للفريق تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات.

وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن شتيجن سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق بنهاية شهر أبريل.

ورغم عودته للتدريبات واقتراب جاهزيته الكاملة إلا أن شتيجن لا يستطيع المشاركة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا بسبب عدم قيده في قائمة البطولة.

بعد إصابته والتعاقد مع فويتشيك تشيزني أزال برشلونة اسم تير شتيجن ليتمكن من إضافة الحارس البولندي.

وفي حالة أراد برشلونة وضع اسم تير شتيجن في القائمة سيتوجب عليه إزالة تشيزني الذي تم وضع اسمه بدلا منه.

وعلى الجانب الآخر سيتمكن الحارس الألماني من المشاركة مع الفريق في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا بشكل طبيعي.