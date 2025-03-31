خبر في الجول - إصابة خفيفة تبعد كوكا عن مواجهة الهلال السوداني

الإثنين، 31 مارس 2025 - 19:08

كتب : أحمد الخولي

أحمد نبيل كوكا - الأهلي

تعرض أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي لإصابة ستبعده عن المشاركة مع فريقه ضد الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن كوكا قد تعرض لإصابة خفيفة خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد سيراليون سيغيب على أثرها عن مواجهة الهلال.

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وخضع اللاعب لجلسات علاجية خلال الفترة الماضية للتأهيل من الإصابة والعودة للمشاركة مع الفريق.

واستدعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 23 لاعبا لدخول المعسكر المغلق.

وشهدت قائمة المباراة الإفريقية عودة يحيى عطية الله الذي غاب عن آخر مواجهتين للأهلي في دور المجموعات أمام استاد أبيدجان أورلاندو بايرتس، وكذلك عودة أشرف داري الذي غاب في نفس المباراتين.

كما تشهد القائمة تواجد عمر كمال عبد الواحد الذي لم يشارك مع الأهلي إفريقيا منذ الجولة الثالثة في دور المجموعات.

وسيشارك جراديشار لأول مرة في مباراة فريقه الإفريقية حيث انضم في الأيام الأخيرة من شهر يناير بعد نهاية دور المجموعات.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبدالواحد - أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد رضا - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - كريم وليد - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - محمد عبدالله.

خط الهجوم: وسام أبوعلي - نيتس جراديشار.

ويغيب عن المباراة: علي معلول - عمر الساعي - سمير محمد - طاهر محمد طاهر - خالد عبدالفتاح - مصطفى مخلوف - كريم فؤاد.

ويتدرب المستبعدون من المعسكر في تمام الساعة ٤ عصرا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراتين، متخلفا عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة.

أما الهلال فاحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط والتي ضمت إلى جانبه مولودية الجزائر الوصيف بالإضافة إلى يانج أفريكانز التنزاني، ومازيمبي الكونغولي.

ويستضيف الهلال منافسه الأهلي في مباراة الإياب يوم 8 إبريل في موريتانيا.

أحمد نبيل كوكا الأهلي
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