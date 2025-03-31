"قررنا التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية وسنتخلص من دياب".. ميدو يهاجم الرابطة بعد قرارات القمة

مؤتمر كولر: الهلال قوي خارج أرضه.. وجددنا الشغف للاعبين

الدماطي: دوري 2021 موجه لـ الزمالك 100%.. والمنافسة على البطولات فرضت علينا

الإسماعيلي يمدد عقد نادر فرج وعبد الكريم مصطفى

"توجد ازدواجية في تطبيق اللوائح".. بيراميدز يهاجم رابطة الأندية بسبب قرارتها بشأن القمة

كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن استكمال مشواره في الدوري المصري

في الجول يكشف العقوبات المالية المنتظرة على الأهلي بشأن أزمة القمة

مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى

مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أصبحنا طرفا في الأزمة.. وأين القوة القاهرة من انسحاب الأهلي