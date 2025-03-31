مؤتمر أرتيتا: عودة ساكا مرة أخرى لكن كان علينا إيقافه

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عودة بوكايو ساكا مرة أخرى بعد الإصابة التي عانى منها، وشرح السبب وراء إيقافه قبل العودة بشكل كامل.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "ساكا مستعد للمشاركة ضد فولام، كانت لديه رغبة زائدة في العودة وكان علينا إيقافه حتى لا يتعرض للإصابة مرة أخرى، من الرائع عودته مرة أخرى، ندرك مساهماته وتأثيره علينا".

وأضاف "نتابع إصابة ريكاردو كالافيوري، إصابته في الركبة كادت أن تكون أسوأ، سيعود خلال أسابيع".

وتابع "يورين تيمبر عانى بشدة من المرض، لكنه يشعر بتحسن كبير ومتاح لمواجهة فولام".

وأنهى حديثه قائلا: "أنضمام أندريا بيرتا كمدير رياضي إضافة كبيرة للنادي، متحمسون لتواجده، إنه شخص يتسم بالصدق والصراحة ولديه رؤية واضحة، كانت لديه خيارات أخرى، لكنه فضل التواجد هنا".

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما يأتي فولام في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.