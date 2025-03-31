مؤتمر الشناوي: درسنا الهلال جيدا.. ولدينا دوافع الفوز بكل البطولات

الإثنين، 31 مارس 2025 - 13:50

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - حارس الأهلي

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا محمد الشناوي
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