مؤتمر أنشيلوتي: يعجبني أسلوب لعب برشلونة.. وهذا ما أنصح به مبابي

الإثنين، 31 مارس 2025 - 13:36

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد برشلونة ريال سوسيداد كأس ملك إسبانيا
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