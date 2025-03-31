جارديان: مباراة فاصلة لتحديد بديل كلوب ليون في كأس العالم للأندية

الإثنين، 31 مارس 2025 - 13:12

كتب : FilGoal

رونالدو - إنفانتينيو - كأس العالم للأندية

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن دراسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي لتعويض كلوب ليون في كأس العالم للأندية.

واستبعد فيفا فريق كلوب ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025، بسبب ازدواج ملكيته مع نادي باتشوكا المكسيكي أيضا، بالمخالفة للوائح المنظمة للبطولة.

ويحصل الفائز من مباراة لوس أنجلوس وكلوب أمريكا على جائزة مالية قدرها 9.55 مليون دولار أمريكا تمنح للفريق المشارك في دور المجموعات من كأس العالم للأندية.. طالع الجوائز المالية للبطولة بالضغط هنا

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وسيخوض الفريق المتأهل البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب تشيلسي، وفلامنجو البرازيلي، والترجي التونسي.

وسيلعب المتأهل مباراته الأولى أمام تشيلسي الإنجليزي.

وتأهل كلوب ليون إلى كأس العالم للأندية بعد فوزه بكأس أبطال كونكاكاف 2023، إلا أن ازدواجية ملكيته مع باتشوكا المكسيكي حالت دون خوضه البطولة بعد شكوى من نادي إل دي ألاخويلينسي الكوستاريكي.

وتأهل باتشوكا بصفته بطل نسخة 2024 من كأس أبطال كونكاكاف.

ووضع فيفا معايير لاختيار الأندية المشاركة في البطولة، وهي إما الفوز ببطولة قارية أو التأهل وفقا لتصنيف فيفا للأندية وفقا لنتائج السنوات الأربع الأخيرة.

ولا يجوز أم يتأهل أكثر من نادي من كل دولة مشاركة في البطولة إلا في حالة تتويج تلك الأندية ببطولة الاتحاد القاري التابع لها.

وتأهل وفقا لتلك القاعدة مانشستر سيتي وتشيلسي بطلي دوري الأبطال، فيما لم يتأهل ليفربول وفقا للتصنيف، ليتأهل بدلا منه ريد بول سالزبورج النمساوي نظرا لتأهل فريقين فعليا من إنجلترا.

وحصلت كونكاكاف على 4 مقاعد في البطولة، بالإضافة إلى مقعد إضافي للدولة المستضيفة والذي تم منحه إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وتأهل عن كونكاكاف إنتر ميامي الأمريكي، وباتشوكا المكسيكي، وسياتل ساوندرز الأمريكي، ومونتيري المكسيكي، بالإضافة إلى كلوب ليون الذي تم استبعاده وسيتم استبداله بفريق آخر.

كأس العالم للأندية كلوب ليون المكسيكي
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