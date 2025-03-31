الدماطي: دوري 2021 موجه لـ الزمالك 100%.. والمنافسة على البطولات فرضت علينا

أقر محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حسب وجهة نظره أنه م توجيه الدوري المصري عام 2021 لـ الزمالك.

وقال الدماطي في بودكاست إحنا الإيجيبشن ليج: "نقدر جماهير الأهلي التي حضرت في الاستاد من أجل مباراة القمة وإجهادهم بسبب الصيام وأيضا معنويا، وليس كافيا إعادة ثمن التذاكر لهم".

وأضاف "لكن لم نعتذر لخوض المباراة من أجل رغبتنا، الأهلي منظومة كبيرة ويريد فرض منظومة جيدة، ولا نريد أن يتم فرض علينا منافسة من لاشيء".

وتابع "نريد قواعد منظمة وضابطة لكل الفرق، والأفضل يفوز".

وأكمل "الكرة المصرية خلال الـ20 عاما الماضية تفرغت من مضمونها، إذ لا توجد أندية جماهيرية أو مباريات بحضور جماهيري أو منافسة".

وواصل "لأن منذ موسم 2002-2003 منذ تجربة إنبي وحرس الحدود وأصبحت أي مؤسسة تريد التواجد بناد في الدوري الممتاز بسهولة حتى باتت 70%-80% من الأندية في الدوري هي شركات".

وأردف "الأهلي أكثر ناد مستقر إداريا وهذا ليس خطأنا أو ذنبنا، وبالتالي نحن أكثر فريق يستطيع التتويج بالبطولات، وبالتالي عدم تواجد جماهير في الاستاد وأندية جماهيرية، أصبح يتم فرض منافسة علينا".

وشدد "يتم مساعدة باقي الفرق حتى لا يحصل الأهلي على جميع البطولات من قبل المسؤولين عن الكرة المصرية".

وأوضح "المسؤولون يفعلون ذلك لكي يتم إنقاذ -سلعة- الدوري المصري، إذا كان الأمر معكوسا ويعاني الأهلي من مديونيات في فيفا وإيقاف كان سيتم مساعدته من الجميع بما يشمل الحكام خلال المباريات".

وكشف "لا أتهم أي شخص بأنه زملكاوي أو ينحاز لناد معين، لكن كما قلت إذا كانت الظروف معكوسة فكان سيتم مجاملة الأهلي، كل ذلك فقط من أجل أن يحافظوا على منتج الدوري المصري".

وأضاف "تم فرض منافسة علينا بوضوح، لأن غير مسموح بحصول الأهلي على كل البطولات، وتم منعنا عن طريق التحكيم وضغط المؤجلات".

وتابع "بطولة الدوري عام 2021 -توج بها الزمالك- موجه بنسبة 100% بسبب الأخطاء التحكيمية وسجلنا اعتراضنا أكثر من مرة ولم يحدث أي تغيي، عكس دوري 2022 -حصل عليه الزمالك- الذي خسرناه داخل المستطيل الأخضر".

وأوضح "إذا كنا وافقنا على لعب المبارة وانتصرنا على الزمالك، كان سيحدث معنا مثل 2021 في الأخطاء التحكيمية، أعتقد أن نفس الحكم محمود بسيوني أدار مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي وفي إحدى الفرص تخطت الكرة مرمى طلائع الجيش ولم يحتسبها بوجود الفيديو، نريد أن نرى مهازل مثل دوري 2021"؟

وشرح "كنت أرى أن يجب توحيد موقف الأهلي والزمالك من المباراة وإدارة تحكيمها، لأن الزمالك أكثر ناد يشتكي من التحكيم طوال تاريخه، وخرج ميدو قبلها في مؤتمر صحفي واعترض على التحكيم".

وواصل "الزمالك في النهاية أراد الحصول على "اللقطة" ولم يهتم بأي شيء آخر، ولم يدرك إدارته أن الضرر على الناديين بسبب التحكيم، وبالتالي نجلب حكما أجنبيا".

وأكمل "كان بإمكاننا لعب مباراة القمة بإدارة تحكيمية من محمود بسيوني وكنا سننتصر، وفي اليوم التالي كان بيراميدز سيلاقي المصري وسيتم احتساب له أي خطأ مثلما يحدث ويبقى فارق النقاط كما هو".

وتابع "الزمالك يشتكي من التحكيم 20 مرة في السنة".

وأتم |توجد أخطاء تحكيمية غير طبيعية في الموسم الجاري، الأهلي استفاد من التحكيم فقط بعدم احتساب ركلة جزاء للمصري على محمد الشناوي، ولا أتذكر عدم احتساب ركلة جزاء لصالح زد، لكن الأخطاء واردة، لكن ارتكاب خطأ يختلف عن 15".

وقررت رابطة الأندية خسارة الأهلي ضد الزمالك 3-0 وأيضا الخسائر المالية دون خصم 3 نقاط أخرى منه.