كرة سلة - أنس أسامة ولاعب أكاديمية NBA في قائمة الاتحاد لتصفيات إفريقيا للأندية

الإثنين، 31 مارس 2025 - 12:42

كتب : FilGoal

أنس أسامة - سلة الاتحاد السكندري

أعلن أحمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة قائمة فريقه التي ستخوض تصفيات بطولة إفريقيا للأندية BAL.

ويغادر زعيم الثغر إلى المغرب غدا الثلاثاء استعدادا لخوض التصفيات، ويرأس البعثة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي، ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة.

ويلعب الاتحاد في منافسات بطولة إفريقيا للأندية بصفته بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي.

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وستقام التصفيات بدولة المغرب خلال الفترة من 5 حتى 13 إبريل المقبل.

وتضم تصفيات BAL أندية الفتح الرباطي المغربي، وريفيرز النيجيري، وستاد مالي، بالإضافة إلى الاتحاد السكندري.

وشهدت القائمة تواجد ماتونج مارويل لاعب جنوب السودان لاعب أكاديمية NBA، وعمر طلعت ناشئ النادي.

وجاءت القائمة كالتالي:

علي أحمد - أحمد عادل - محمد طه - يوسف شوشة - أحمد أبو العلا - يوسف شحاته - أنس أسامة - عمر طلعت - كايل فيناليس - دينج دينج - ماجوك دينج - جورج كينج - ماتونج مارويل.

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