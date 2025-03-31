مؤمن سليمان: ترشيحي لتدريب العراق يوازي طرحي لتولي مسؤولية منتخب مصر

الإثنين، 31 مارس 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

شدد مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي أن ترشيحه لتدريب منتحب العراق يمثل شرفا كبيرا له وهو بمثابة الترشيح لتدريب مصر.

وفاز الشرطة على القوة الجوية بأربعة أهداف دون رد في الجولة 25 من الدوري العراقي.

وقال سليمان في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "لاعبونا تمكنوا من استيعاب طريقة لعب الفريق بشكل سريع فاجئني شخصيا وأوجه لهم الشكر".

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وواصل "المباراة كانت صعبة وتخوفت من عدم الحصول على نتيجة ترضي طموح الجماهير ولكن في النهاية حصلنا على ما نريد".

وتابع "تدريب العراق؟ لا أعتقد أن أي مدرب يعيش بالعراق سيرفض ولكن لدي عقد مع نادي الشرطة الذي يعد أحد أسباب اقتناع الناس بي وترشيحي لتدريب العراق يوازي الترشيح لتدريب منتخب مصر ولدي أصدقاء وأشخاص مثل العائلة هنا في العراق لذلك أنا سعيد التواجد هنا".

وأضاف "تواجدت في العراق لمدة 3 سنوات ولذلك أشعر أنني ابن البلد وترشيحي لتدريب المنتخب شرف كبير".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن مؤمن سليمان مرشح لتدريب منتخب العراق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الشرطة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن الزوراء صاحب الصدارة مع خوض الشرطة مباراتين أقل.

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