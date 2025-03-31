الإسماعيلي يمدد عقد نادر فرج وعبد الكريم مصطفى

الإثنين، 31 مارس 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

نادر فرج - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي تمديد عقد نادر فرج وعبد الكريم مصطفى ثنائي الفريق.

نادر فرج

النادي : الإسماعيلي

عبد الكريم مصطفى

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي
الدوري المصري

وأعلن الدراويش في بيان جاء كالتالي:

وافق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي على تمديد عقد الثنائي نادر فرج وعبد الكريم مصطفى بعقد جديد لمدة 5 أعوام مقبلة.

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ويعاني الإسماعيلي حاليا من إيقاف القيد ولذلك لا يستطيع ضم لاعبين جدد.

وبدأ نادر فرج مسيرته في الإسماعيلي وتدرج في الفئات العمرية المختلفة.

وشارك الجناح البالغ من العمر 223 عاما في 18 مباراة رفقة الدراويش خلال الموسم الجاري ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

بينما تعاقد الإسماعيلي مع عبد الكريم مصطفى قادما من مصر المقاصة في شتاء 2024.

ولعب الظهير الأيسر 17 مباراة ولم يسجل أو يصنع أهدافا.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري للمرحلة النهائية برصيد 17 نقطة.

ويبتعد الإسماعيلي عن منطقة الهبوط بفارق 5 نقاط، إذ يحتل مودرن سبورت المركز قبل الأخير، ويتذيل إنبي الترتيب بنفس النقاط 12 نقطة.

وسيواجه الإسماعيلي خصمه الاتحاد السكندري يوم 10 أبريل المقبل في بطولة الدوري.

نادر فرج عبد الكريم مصطفى الإسماعيلي الدوري المصري
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