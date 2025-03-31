إنزاجي: طردي كان مستحقا ضد أودينيزي.. وهذا موقف لاوتارو من دربي الغضب

الإثنين، 31 مارس 2025 - 00:50

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

أقر سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن حصوله على بطاقة حمراء ضد أودينيزي كان مستحقا.

وحقق إنتر فوزا صعبا على منافسه أودينيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "طردي كان مستحقا، غضبت بسبب مخالفة على كوريا، أحيانا الأدرينالين يجعلك ترتكب الأخطاء".

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وأضاف "اضطررت لتبديل 4 لاعبين بسبب الإصابات أو الإرهاق، ستيفان دي فراي كان على مقاعد البدلاء شكليا فقط".

وأكمل "أرناوتوفيتش سيكون متاحا لمباراة ميلان وكذلك هاكان تشالهان أوجلو، لكن لاوتارو لن يلعب".

وتابع "التجديد؟ أشعر بالراحة في إنتر والتقدير من النادي والجماهير، سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، لكن سعيد للغاية هنا ويوجد انسجام وعلاقة رائعة مع المديرين".

وأنهى حديثه قائلا: "يتحدثون فقط عن مشاكل الآخرين، لكن لعبنا ضد أودينيزي دون دومفريس وباستوني وطارمي ولاوتارو ودي فراي وزيلينسكي الذي لا يعد يذكر".

وتعرض إنزاجي للطرد عقب دخوله للملعب بعد حصوله على بطاقة صفراء للاعتراض على الحكم مما سيفقد فريقه لخدماته المباراة المقبلة.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 67 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 40 في المركز العاشر.

ومن المقرر أن يواجه إنتر غريمه في المدينة ميلان يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

سيموني إنزاجي إنتر ميلان أودينيزي الدوري الإيطالي
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