اسكواش - عودة اللقب لمصر.. عسل وهانيا يحصدان لقب بطولة أوبتاسيا
الإثنين، 31 مارس 2025 - 00:47
كتب : محمد سمير
حقق مصطفى عسل لاعب بالم هيلز وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة لقب بطولة أوبتاسيا رجال وسيدات 2025 للاسكواش.
وأقيمت البطولة في العاصمة الإنجليزية لندن في الفترة من 25 وحتى 30 مارس الجاري.
وفازت هانيا على الإنجليزية جورجينا كينيدي في النهائي بنتيجة 3-0 في لقاء استمر 35 دقيقة.
وجاءت نتائج الأشواط 11-9 و11-2 و11-3.
وأعادت هانيا اللقب لمصر بعدما أقصت اليابانية ساتومي وانتابي من نصف النهائي السبت.
وفي نهائي الرجال تفوق مصطفى عسل على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0 في لقاء استمر 54 دقيقة.
وجاءت نتائج الأشواط 11-4 و11-4 و11-8.
وجرد عسل النيوزيلندي من لقبه الذي حققه العام الماضي على حساب علي فرج.
نرشح لكم
كرة طائرة - الكشف عن قائمتي الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا للسيدات منتخب مصر يحقق لقب كأس العالم لـ السلاح لأول مرة في تاريخه كرة طائرة - مريم مصطفى تكشف سبب غيابها عن بطولة إفريقيا مع الزمالك كرة طائرة - بعثة سيدات الأهلي تطير إلى أبوجا لخوض بطولة إفريقيا اسكواش – عسل وهانيا في نهائي بطولة أوبتاسيا كرة يد – تعديل موعد مباراة الزمالك والأهلي في ختام الدوري اسكواش - ثلاثي مصري في نهائي نصف أوبتاسيا كرة يد - الأهلي ينتصر بصعوبة على البنك وفرصتان لحسم لقب الدوري