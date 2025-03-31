اسكواش - عودة اللقب لمصر.. عسل وهانيا يحصدان لقب بطولة أوبتاسيا

الإثنين، 31 مارس 2025 - 00:47

كتب : محمد سمير

هانيا الحمامي - مصطفى عسل - أوبتاسيا اسكواش

حقق مصطفى عسل لاعب بالم هيلز وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة لقب بطولة أوبتاسيا رجال وسيدات 2025 للاسكواش.

وأقيمت البطولة في العاصمة الإنجليزية لندن في الفترة من 25 وحتى 30 مارس الجاري.

وفازت هانيا على الإنجليزية جورجينا كينيدي في النهائي بنتيجة 3-0 في لقاء استمر 35 دقيقة.

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وجاءت نتائج الأشواط 11-9 و11-2 و11-3.

وأعادت هانيا اللقب لمصر بعدما أقصت اليابانية ساتومي وانتابي من نصف النهائي السبت.

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وفي نهائي الرجال تفوق مصطفى عسل على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0 في لقاء استمر 54 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط 11-4 و11-4 و11-8.

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وجرد عسل النيوزيلندي من لقبه الذي حققه العام الماضي على حساب علي فرج.

اسكواش هانيا الحمامي مصطفى عسل
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