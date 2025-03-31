الأندلس خضراء.. بييتس يتفوق على إشبيلية لأول مرة منذ 2018 في الدوري الإسباني

عاد ريال بيتيس للفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني لأول مرة منذ 2018 بالفوز بنتيجة 2-1 في الجولة 29.

اللقاء الذي أقيم على ملعب بينتو فيامارين شهد تسجيل أهدافه الـ 3 في الشوط الأول.

ولأول مرة يفوز بيتيس على إشبيلية منذ 2018 في الدوري الإسباني بعد7 هزائم و5 تعادلات.

وتقدم إشبيلية بالهدف الأول عن طريق السويسري روبن فارجاس في الدقيقة 17.

وقلب أصجاب الأرض الطاولة بفضل ثنائية جوني كاردوزو وكوتشكو هيرنانديز في الدقيقتين 25 و45.

وتحصل إيسكو هيرنانديز على بطاقة صفراء في الشوط الثاني سيغيب على إثرها عن مواجهة برشلونة المقبلة.

الفوز هو السادس تواليا لبيتيس في الدوري الإسباني ورفع رصيده لـ 47 نقطة في المركز السادس بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وظل إشبيلية في المركز الـ 11 برصيد 36 نقطة بعدما تعرض للهزيمة الثانية تواليا في الدوري.