كونسيساو: حدث كل شيء سلبي قبل مواجهة نابولي.. ولا أريد لوم سوء الحظ

كشف سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان عن عدة ظروف حدثت لفريقه قبل مواجهة خصمه ميلان.

وعبر نابولي عقبة ميلان بفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب البرتغالي لـ DAZN: "منذ تدريبي ميلان لم أبحث عن أعذار لضيق الوقت، لكن قبل مواجهة نابولي حدث فيها كل شيء".

وأضاف "استيقظت على خبر مرض روبن لوفتس تشيك وأيضا ماليك تشاو ثم شعر لياو بألم في ربلة الساق".

وأكمل "أعددت المباراة بطريقة معينة واضطررت لتغييرها كثيرا، لكن كان بإمكاننا اللعب أفضل في الشوط الأول، لكن استقبالنا هدفا بعد دقيقة واحدة وذلك عكس خططنا".

وتابع "هذه الأمور الصغيرة تحدث باستمرار، لكن لا أريد أن ألوم سوء الحظ، لكن كنا نستحق التعادل في الشوط الثاني نظرا لعدد الفرص التي صنعناها".

وأنهى حديثه "رأيت موقفا مختلفا لأن كرة القدم تحتاج للجودة وأيضا الشجاعة والرغبة والشغف لمواجهة الخصم".

ويواصل نابولي مطارده غريمه إنتر على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد نابولي للنقطة 64 في المركز الثاني.

وتجمد رصيد ميلان عند النقطة 47 في المركز التاسع.

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