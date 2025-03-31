في الجول يكشف العقوبات المالية المنتظرة على الأهلي بشأن أزمة القمة

اكتفت رابطة الأندية المصرية بتوقيع العقوبات المالية واعتبار الأهلي خسارا في أزمة مباراة القمة، فكم تبلغ العقوبات المالية الموقعة على الأهلي.

وأصدرت رابطة الأندية قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الغرامات المالية المنتظرة على الأهلي تقارب 180 مليون جنيه نتيجة الانسحاب من مباراة القمة.

ماذا حدث؟

أعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة انسحابه في مباراة القطبين لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأصدرت الرابطة قرارها باعتماد خسارة الأهلي ودون خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

وجاء بيان الرابطة عبر الموقع الرسمي

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

وبعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

ماذا تقول بنود اللوائح المذكورة في البيان؟

البند 63/2

يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة او الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها امام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

البند 4.17

في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزا بالمباراة 3-0

البند 8.17

إذا اعتبر فريق منسحبا من المباراة واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقا للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 / صفر بالاضافة إلى خصم عدد ”3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءا على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.

رد الرابطة

كشف مصدر من رابطة الأندية عن سبب إلغاء خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في الدوري ضمن عقوبات أحداث مباراة القمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي تقدم بتظلم أمام الرابطة يوم الخميس واعتبر أن العقوبات كبيرة وغير مستحقة لأنه لم يقصد الانسحاب وأن ضيق المدة حال دون طلب استقدام حكام أجانب".

وأضاف "لذلك استخدمت رابطة الأندية البند رقم (2-63) الذي يمنحها حق اتخاذ الإجراء المناسب في الظرف القهري".

وأوضح "بناء عليه قررت الرابطة أن الأهلي يستحق عقوبة عدم لعب المباراة دون العقوبة الإضافية بخصم 3 نقاط أخرى من رصيده".

واختتم "أما الغرامات المالية فسيتحملها الأهلي وليس رابطة الأندية".

موقف الأهلي

قرر الأهلي استكمال مسابقة الدوري المصري عقب قرارات رابطة الأندية المصرية، حسبما علم FilGoal.com.

وبذلك سيواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري بدءا من لقاء بيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في 12 أبريل المقبل في استاد الدفاع الجوي.

موقف الزمالك

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يرفض من خلاله تغيير عقوبات رابطة الأندية بشأن أحداث مباراة القمة أمام الأهلي.

وأوضح الزمالك إنه سيصعد الأمر مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر، بعد قرار الرابطة بإلغاء خصم النقاط الـ 3 من رصيد الأهلي.

وجاء نص البيان كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رفضه القاطع لأي محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات التي سبق وأعلنت عنها رابطة الأندية المصرية المحترفة بخصوص الأحداث التي صاحبت مباراة القمة رقم 130 يوم 11 مارس الجاري.

وكانت القرارات كما يلي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعٌتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وبعد ذلك تقدم النادي الأهلى بشكوى للجنة الأولمبية المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرارات رابطة الأندية التي اتٌخذت في هذا الشأن.

ويتمسك نادي الزمالك بحقه وحق جماهيره في تطبيق اللوائح المنظمة لمسابقة الدوري وعدم التراجع عنها مهما حدث، ومن غير المقبول الوصول إلى هذا المستوى من إدارة المسابقة وبطريقة يتأكد معها أن مسابقة الدوري فقدت أبسط قواعد التعامل الاحترافي.

وأمام هذا المشهد الفوضوي والعبثي يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يقبل ضياع حقوق النادي بأي شكل من الأشكال وسيصعد الأمر إلى أبعد نقطة ممكنة مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر دون التنازل عن حق النادي.

وختاماً وكما تعودنا في التعامل بمنتهى الشفافية مع جماهيرنا العظيمة في كل مكان، فإن مجلس الإدارة لن يقف عاجزاً عن حماية حقوق النادي وجماهيره وتحديداً بشأن عقوبات مباراة القمة الأخيرة، وسيتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوق النادي مهما كان الثمن.

عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.

موقف بيراميدز

أعلن مصدر من بيراميدز أن النادي لن يقف مكتوفي الأيدي بعد إعلان رابطة الأندية إلغاء خصم النقاط من الأهلي إثر أزمة مباراة القمة.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "أصبحنا طرفا في أزمة لقاء القمة والضرر يقع علينا الآن".

وشدد "أثرنا الصمت من قبل بسبب عدم اختراق اللوائح لكننا سنقدم شكوى للجنة التظلمات ضد قرار رابطة الأندية بإلغاء النقاط المخصومة من الأهلي".

وأردف "وإن لكن يكن القرار منصفا سنلجأ للمحكمة الرياضية التي تحكم في مثل هذه القضايا خلال 48 ساعة فقط".

وواصل "كنا أكثر المتضررين من انسحاب الزمالك الموسم الماضي أمام الأهلي كمنافسين على الدوري وطُبقت اللائحة ولم نتدخل، لكن الآن لا تطبق نفس القرارات وسنكون المتضررين أيضا لذلك ان نقف مكتوفي الأيدي".

وأوضح "رابطة الأندية اعتمدت على البند 63 الخاص بالقوة القاهرة، فأين هي؟ الأهلي أعلن أنه لن يلعب بدون حكام أجانب وهدد بالانسحاب من الدوري، كما تم تصوير حافلته تخرج من الفندق صوب مقر النادي بدلا من الاستاد، فأين القوة القاهرة؟".

وأردف "الرابطة أصدرت قراراتها بعقوبات الأهلي بنص اللائحة واعتباره خسارا وعدم وجود قوة قاهرة".

وأتم "كما أن الأهلي والرابطة أكدا على تقبل قرارات اللجنة الأولمبية التي أكدت صحة القرارات، بالتالي أين القوة القاهرة التي تم الاستناد لها".

بداية الأزمة

نشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا بعدها: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد الأهلي عند 39 نقطة.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.