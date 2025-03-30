كونتي: في مثل هذه الأيام أكره أن أكون مدربا.. وحصلت على مسكن بسبب الصداع

الأحد، 30 مارس 2025 - 23:49

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

شرح أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي الظروف التي تجعله يكره أن يكون مدربا.

وعبر نابولي عقبة ميلان بفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "فقدنا سكوت مكتوميناي لمرضه في اللحظات الأخيرة، مثل هذه الأيام أكره أن أكون مدربا، لأنني أعددت للمباراة بطريقة معينة، ثم اضطررت لتغييرها في اللحظات الأخيرة".

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وأضاف "لذلك طلبت مسكنا لأنني أعاني من صداع شديد عقب هذه الظروف".

وتابع "نعلم أن إنتر أشبه بدبابة، ومن وجهة نظري ومع كامل احترامي للآخرين، فإنتر في مستوى مختلف عن بقية فرق الدوري، إذا استعاد الجميع لياقته سيكون لدينا رأي مختلف".

وأنهى حديثه قائلا: "الفوز على ميلان كان حاسما، مباراة بولونيا المقبلة صعبة للغاية، بعد 8 أشهر من العمل الجاد سيكون من الجنون عدم الإيمان بشيء استثنائي".

ويواصل نابولي مطارده غريمه إنتر على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد نابولي للنقطة 64 في المركز الثاني.

وتجمد رصيد ميلان عند النقطة 47 في المركز التاسع.

أنطونيو كونتي ميلان نابولي الدوري الإيطالي
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