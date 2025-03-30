كرة طائرة - الكشف عن قائمتي الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا للسيدات

أعلن ناديا الأهلي والزمالك القائمة المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية سيدات للكرة الطائرة.

وتقام البطولة في أبوجا بنيجيريا خلال الفترة من 1 وإلى 14 أبريل المقبل.

وجاءت قائمة الزمالك

مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد.

وجاءت قائمة الأهلي

آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.

ويُختتم موسم سيدات الطائرة ببطولة إفريقيا المقرر إقامتها في أبوجا بين 4 إلى 14 أبريل المقبل.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق لقبي الدوري والسوبر المصري هذا الموسم بينما حصد وصافة الكأس.

ويمثل مصر في بطولة إفريقيا كل من الأهلي والزمالك حامل اللقب آخر نسختين.

ويسعى الأهلي لحصد لقب إفريقيا الغائب منذ 2019.

وفي آخر ثلاث نسخ أقيمت وصل الأهلي للنهائي مرتين وحصد الوصافة.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب آخرهم 2019.