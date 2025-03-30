نابولي يعبر عقبة ميلان ويواصل مطاردة إنتر على صدارة الدوري

الأحد، 30 مارس 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - نابولي

عبر نابولي عقبة ميلان بفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماتيو بوليتانو وروميلو لوكاكو ثنائية نابولي، بينما سجل لوكا يوفيتش هدف ميلان.

ووصل لوكاكو لهدفه الـ400 خلال مسيرته الكروية سواء للمنتخبات أو الأندية.

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وافتتح بوليتانو النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية من صناعة دي لورينزو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف لوكاكو الفارق في الدقيقة 19 بعدما تسلم تمريرة من بيلي جيلمور وانفرد بالمرمى.

وتصدى أليكس ميريت حارس مرمى نابولي لركلة جزاء في الدقيقة 69 بعدما نفذها سانتياجو خيمينيز.

وقلص يوفيتش الفارق في الدقيقة 84 من صناعة ثيو هيرنانديز.

ويواصل نابولي مطارده غريمه إنتر على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد نابولي للنقطة 64 في المركز الثاني.

وتجمد رصيد ميلان عند النقطة 47 في المركز التاسع.

نابولي لوكاكو ميلان الدوري الإيطالي
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