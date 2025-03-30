نابولي يعبر عقبة ميلان ويواصل مطاردة إنتر على صدارة الدوري
الأحد، 30 مارس 2025 - 23:09
كتب : FilGoal
عبر نابولي عقبة ميلان بفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وسجل ماتيو بوليتانو وروميلو لوكاكو ثنائية نابولي، بينما سجل لوكا يوفيتش هدف ميلان.
ووصل لوكاكو لهدفه الـ400 خلال مسيرته الكروية سواء للمنتخبات أو الأندية.
وافتتح بوليتانو النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية من صناعة دي لورينزو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وضاعف لوكاكو الفارق في الدقيقة 19 بعدما تسلم تمريرة من بيلي جيلمور وانفرد بالمرمى.
وتصدى أليكس ميريت حارس مرمى نابولي لركلة جزاء في الدقيقة 69 بعدما نفذها سانتياجو خيمينيز.
وقلص يوفيتش الفارق في الدقيقة 84 من صناعة ثيو هيرنانديز.
ويواصل نابولي مطارده غريمه إنتر على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
وارتفع رصيد نابولي للنقطة 64 في المركز الثاني.
وتجمد رصيد ميلان عند النقطة 47 في المركز التاسع.
نهاية القمة المثيرة في الكالتشيو بفوز نابولي على ميلان بنتيجة 2-1 🔷
شاهد الأهداف بتعليق فارس عوض ⚽️📹#نابولي_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/WxHC71b99j— ADSportsTV (@ADSportsTV) March 30, 2025