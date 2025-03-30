مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي

كشف مصدر من رابطة الأندية عن سبب إلغاء خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في الدوري ضمن عقوبات أحداث مباراة القمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي تقدم بتظلم أمام الرابطة يوم الخميس واعتبر أن العقوبات كبيرة وغير مستحقة لأنه لم يقصد الانسحاب وأن ضيق المدة حال دون طلب استقدام حكام أجانب".

وأضاف "لذلك استخدمت رابطة الأندية البند رقم (2-63) الذي يمنحها حق اتخاذ الإجراء المناسب في الظرف القهري".

وأوضح "بناء عليه قررت الرابطة أن الأهلي يستحق عقوبة عدم لعب المباراة دون العقوبة الإضافية بخصم 3 نقاط أخرى من رصيده".

واختتم "أما الغرامات المالية فسيتحملها الأهلي وليس رابطة الأندية".

أعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة انسحابه في مباراة القطبين لحساب الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأصدرت الرابطة قرارها باعتماد خسارة الأهلي دون خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

وجاء بيان الرابطة عبر الموقع الرسمي

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

وبعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

ماذا تقول بنود اللوائح المذكورة في البيان؟

البند 63/2

يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة او الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها امام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

البند 4.17

في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزا بالمباراة 3-0

البند 8.17

إذا اعتبر فريق منسحبا من المباراة واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقا للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 / صفر بالاضافة إلى خصم عدد ”3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءا على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.