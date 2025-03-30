راشفورد: الآن أستمتع بكرة القدم وأصبح مستواي أفضل

الأحد، 30 مارس 2025 - 22:15

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مع أستون فيلا ضد ليفربول

مدح ماركوس راشفورد لاعب أستون فيلا الأجواء في فريقه عقب الفوز على بريستون نورث إند.

ماركوس راشفورد

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وفاز أستون فيلا على بريستون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المهاجم الإنجليزي لـ بي بي سي: "تسجيل هدفين؟ إنه شعور رائع، من الجميل دائما أن يسجل المهاجم، لذا أتمنى أن يستمر الأمر هكذا".

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وأضاف "أشعر أن لياقتي البدنية أصبحت أفضل وكذلك الأمر بالنسبة لكرة القدم منذ أنضمامي إلى هنا".

وأتم "لم ألعب كثيرا قبل الانضمام لأستون فيلا، أشعر بأنني في حال جيد وأستمتع بكرة القدم الآن".

وسجل راشفورد هدفين مع أستون فيلا وللمرة الأولى يحرز رفقة فريقه المعار إليه من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وصنع راشفورد 4 أهداف منذ انضمامه لأستون فيلا.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما للمساهمة السادسة مع أستون فيلا بتسجيله هدفين وصناعته 4 آخرين في 10 مباريات خاضها.

ومن المقرر أن يلاقي أستون فيلا غريمه كريستال بالاس في دور نصف النهائي.

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد أستون فيلا كأس الاتحاد الإنجليزي
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