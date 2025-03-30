سبورت: الكشف عن مكافآت ليفاندوفسكي الكبرى إن حقق برشلونة الثلاثية

الأحد، 30 مارس 2025 - 22:12

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ألافيس

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن مكافآت كبرى في عقد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ترتبط مباشرة بتحقيق الألقاب.

وبحسب الصحيفة فإن مكافأة ليفاندوفسكي إن فاز برشلونة بالدوري 600 ألف يورو.

وإن فاز بالدوري والكأس ستصبح 800 ألف يورو.

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أما إن حقق دوري الأبطال وحده، سيحصل البولندي على مليون يورو.

أما إذا حقق النادي الثلاثية وفاز بكل هذه الألقاب، ففسيحصل ليفاندوفسكي على 2 مليون يورو.

وأمن برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز على جيرونا برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في هذه المباراة.

وفاز برشلونة على جيرونا ليصل إلى النقطة 66 ويواصل الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة 34 في المركز الـ13.

وحقق برشلونة 8 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني لأول مرة منذ أن كان الفريق تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.

روبرت ليفاندوفسكي الدوري الإسباني
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