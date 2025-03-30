فليك يكشف حالة رافينيا وحقيقة الضربة المعنوية لريال مدريد

أبدى هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة سعادته بالفوز الكبير على جيرونا 4-1 ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في تصريحاته بعد المباراة: "عودة جيدة بعد التوقف الدولي. كان من المهم أن نعود بهذا الشكل.

وأضاف "روبرت ليفاندوفسكي مهم للفريق كثيرا وهو مميز داخل المنطقة. ولكن يجب أن أقول أن فيران (توريس) أيضا سجل هدفا مهما حين أتى".

وبسؤاله عما قاله لليفاندوفسكي بين الشوطين قال: "طلبت منه أن يسجل هدفين وفعل ذلك. أمزح بالطبع. أعتقد اننا لعبنا شوطا جيدا وخلقنا الفرص. كان يجب أن أحفز الفريق وأنا سعيد".

أما عن حالة رافينيا وإمكانية إصابته قال: "لقد شعر بانزعاج وقال لي إنه ليس بخير. نتمنى أن يكون أفضل في مباراة الأربعاء (أمام بوروسيا دورتموند).

وعن فرينكي دي يونج قال: "لقد تحدثت معه منذ اليوم الأول وكان يعاني من إصابة سيئة. أعتقد أن مستواه واضح للغاية وكذلك طرازه كلاعب. إنه يمرر ويقود اللعب جيدا ويتخذ قرارات جيدة ويساعدنا في كل مباراة".

وأخيرا عما إذا كان استمرار الفوز يمثل ضربة معنوية للغريم ريال مدريد قال: "من المهم أن نظهر قوتنا ولكن مدريد فريق رائع أيضا وكذلك من يتلونه. مستوى الدوري الإسباني المرتفع فاجأني، ولكننا نركز على هدفنا".

وأمن برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز على جيرونا برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على جيرونا ليصل إلى النقطة 66 ويواصل الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة 34 في المركز الـ13.

وحقق برشلونة 8 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني لأول مرة منذ أن كان الفريق تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.