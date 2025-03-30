ليفاندوفسكي عن سباقه مع صلاح على الحذاء الذهبي: هذا هو الأهم

أبدى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة سعادته بالفوز الكبير على جيرونا 4-1 ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "سيطرنا على كل شيء في الشوط الأول ولكن افتقرنا للتسجيل".

وأضاف " في الشوط الثاني كنا أكثر هجومية، ومن المهم أن تكون صبورا في بعض الأوقات، تحديدا لأن لدينا خطة".

وأكمل "الأهم أننا سجلنا 4 أهداف. كانت لدي فرصة ف أول الدقائق، وفي آخرها مع وجود المزيد من المساحات. ربما كنا بحاجة للمزيد من التمريرات ولكن لا بأس بذلك".

وواصل "أعرف أن الناس يتحدثون عن عمري، ولكن أقول دائما إني أعمل منذ أن كان عمري 21 عاما حتى أتمكن من اللعب في أ على المستويات لوقت أطول".

وأوضح "إن نظرت للإحصائيات ستعلم أنه لا يوجد فارق بين أرقامي حاليا وقبل بضع سنوات. الشيء الأهم هو الفريق. إن ركزنا كما فعلنا اليوم نصبح خطرين ويمكننا الاستمتاع بما نقدمه في نهاية الموسم".

وعن تفوق محمد صلاح نجم ليفربول عليه بفارق هدفين في سباق الحذاء الذهبي قال: "الأهم هو الفريق ومساعدته. بالنسبة لي كمهاجم من المهم أن أسجل لأني أملك الثقة. الأهداف دائما في ذهني، وكذلك الفوز بالمباريات".

وأمن برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز على جيرونا برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على جيرونا ليصل إلى النقطة 66 ويواصل الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة 34 في المركز الـ13.

وحقق برشلونة 8 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني لأول مرة منذ أن كان الفريق تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.