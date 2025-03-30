بهدفين طبق الأصل.. إنتر يفوز على أودينيزي بصعوبة ويعزز صدارته للدوري

حقق إنتر فوزا صعبا على منافسه أودينيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز ماركو أرناوتوفيتش ودافيدي فراتيزي ثنائية إنتر، بينما سجل عمر سولي هدف أودينيزي.

وصنع فيديريكو ديماركو ثنائية النيراتزوري، ووصل للمساهمة الـ21 خلال الموسم الحالي، إذ سجل 9 أهداف وصنع 12 آخرين.

وأصبح ديماركو واحد من 3 مدافعين يساهمون في 20 هدفا أو أكثر في آخر موسمين في الدوريات الـ5 الكبرى بعد أليكس جريمالدو الذي ساهم في 30 مساهمة وزميله في باير ليفركوزن جيريمي فريمبونج 25 مساهمة.

وتعرض سيموني إنزاجي مدرب إنتر للطرد عقب دخوله للملعب بعد حصوله على بطاقة صفراء للاعتراض على الحكم مما سيفقد فريقه لخدماته المباراة المقبلة.

وافتتح أرناوتوفيتش النتيجة في الدقيقة 12 بعد تسديدة من اللمسة الأولى بعد عرضية أرضية من ديماركو.

وفي الدقيقة 29 أحرز فراتيزي الهدف الثاني بشكل مشابه للغاية للهدف الأول.

وقلص سولي الفارق في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 67 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 40 في المركز العاشر.

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