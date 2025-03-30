بهدفين طبق الأصل.. إنتر يفوز على أودينيزي بصعوبة ويعزز صدارته للدوري

الأحد، 30 مارس 2025 - 21:46

كتب : محمد رؤوف

دافيدي فراتيزي - إنتر

حقق إنتر فوزا صعبا على منافسه أودينيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز ماركو أرناوتوفيتش ودافيدي فراتيزي ثنائية إنتر، بينما سجل عمر سولي هدف أودينيزي.

وصنع فيديريكو ديماركو ثنائية النيراتزوري، ووصل للمساهمة الـ21 خلال الموسم الحالي، إذ سجل 9 أهداف وصنع 12 آخرين.

وأصبح ديماركو واحد من 3 مدافعين يساهمون في 20 هدفا أو أكثر في آخر موسمين في الدوريات الـ5 الكبرى بعد أليكس جريمالدو الذي ساهم في 30 مساهمة وزميله في باير ليفركوزن جيريمي فريمبونج 25 مساهمة.

وتعرض سيموني إنزاجي مدرب إنتر للطرد عقب دخوله للملعب بعد حصوله على بطاقة صفراء للاعتراض على الحكم مما سيفقد فريقه لخدماته المباراة المقبلة.

وافتتح أرناوتوفيتش النتيجة في الدقيقة 12 بعد تسديدة من اللمسة الأولى بعد عرضية أرضية من ديماركو.

وفي الدقيقة 29 أحرز فراتيزي الهدف الثاني بشكل مشابه للغاية للهدف الأول.

وقلص سولي الفارق في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 67 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 40 في المركز العاشر.

إنتر الدوري الإيطالي ديماركو إنزاجي أودينيزي
نرشح لكم
إنزاجي: طردي كان مستحقا ضد أودينيزي.. وهذا موقف لاوتارو من دربي الغضب الأندلس خضراء.. بييتس يتفوق على إشبيلية لأول مرة منذ 2018 في الدوري الإسباني كونسيساو: حدث كل شيء سلبي قبل مواجهة نابولي.. ولا أريد لوم سوء الحظ كونتي: في مثل هذه الأيام أكره أن أكون مدربا.. وحصلت على مسكن بسبب الصداع نابولي يعبر عقبة ميلان ويواصل مطاردة إنتر على صدارة الدوري أثلتيك: تراجع أسهم إيزاك لهذا السبب.. أرسنال يستهدف جيوكيريس في الصيف راشفورد: الآن أستمتع بكرة القدم وأصبح مستواي أفضل سبورت: الكشف عن مكافآت ليفاندوفسكي الكبرى إن حقق برشلونة الثلاثية
أخر الأخبار
إنزاجي: طردي كان مستحقا ضد أودينيزي.. وهذا موقف لاوتارو من دربي الغضب 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - عودة اللقب لمصر.. عسل وهانيا يحصدان لقب بطولة أوبتاسيا 10 دقيقة | رياضات أخرى
الأندلس خضراء.. بييتس يتفوق على إشبيلية لأول مرة منذ 2018 في الدوري الإسباني 20 دقيقة | الدوري الإسباني
كونسيساو: حدث كل شيء سلبي قبل مواجهة نابولي.. ولا أريد لوم سوء الحظ 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف العقوبات المالية المنتظرة على الأهلي بشأن أزمة القمة 46 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الرابطة لـ في الجول: اعتراض الزمالك وبيراميدز؟ القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى ساعة | الدوري المصري
كونتي: في مثل هذه الأيام أكره أن أكون مدربا.. وحصلت على مسكن بسبب الصداع ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الكشف عن قائمتي الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا للسيدات ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 الحسم في سبتمبر.. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل إلى كأس العالم؟ 3 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن 4 خبر في الجول - اللجنة الأولمبية تعد بيانا تنصف فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة القمة