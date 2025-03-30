الدوري الفرنسي - كوكا يساهم في فوز لو هافر على نانت بظهور مصطفى محمد

خطف لو هافر فوزا مثيرا على نانت في الجولة 27 من الدوري الفرنسي بنتيجة 3-2 بمشاركة الثنائي المصري مصطفى محمد وأحمد حسن "كوكا".

وشارك مصطفى محمد أساسيا بقميص نانت فيما بدأ كوكا على مقاعد البدلاء وشارك في آخر 17 دقيقة من عمر اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لو هافر بنتيجة 2-1، فسجل عبدولاي توريه ثنائية أصحاب الأرض من علامة الجزاء.

فيما سجل ساديو سو هدف نانت الوحيد.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 48 أدرك موسيس سيمون التعادل لنانت.

وشارك كوكا في الدقيقة 73 فيما خرج مصطفى محمد مستبدلا في الدقيقة 79.

وقبل دقيقتين على النهاية سدد كوكا كرة قوية تابعها تيموتي بامبيلي في الشباك ليخطف هدف الفوز القاتل.

الفوز رفع رصيد لو هافر لـ 24 نقطة في المركز الـ 16 بفارق نقطتين عن مراكز البقاء.

فيما ظل نانت في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.