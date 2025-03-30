جوارديولا: هذا قراري بشأن منفذ ركلات الجزاء.. والتأهل للنهائي السابع لا يصدق

الأحد، 30 مارس 2025 - 21:06

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - جوارديولا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن قراره بشأن منفذ ركلات الجزاء بعد إهدار إيرلينج هالاند أمام بورنموث.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التغلب على مضيفه بورنموث بهدفين لهدف في دور الثمانية للبطولة.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "التأهل للنهائي للمرة السابعة تواليا أمر لا يصدق، بالمقارنة بالأداء الذي قدمناه في أول مباراة بالدوري هنا، فلم نكن جيدين بما يكفي".

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وأضاف "كنا متراخين في العديد من المباريات،على سبيل المثال، مباراة برايتون كانت صعبة ولم نلعب بأفضل شكل، لكننا قاتلنا هذا ما كان يجب أن يحدث".

وأكمل "نيكو أوريلي لاعب قوي بدنيا ورائع حقا".

وواصل "الفرق بين الشوط الأول والثاني أننا لعبنا بشكل أفضل بالكرة وبهدوء أكب".

وشدد "بالتأكيد لن أغير منفذ ركلات الجزاء بعد إهدار هالاند، لقد سجل هدفا في برايتون".

وتابع "مواجهة نوتنجهام فورست؟ أحيانا نخسر عندما نلعب بشكل جيد، في مباراة الذهاب انتصرنا 3-0، لذا عندما نخسر لقاء واحد تبدو كارثة، وهذا ليس صحيحا".

وأوضح "نوتنجهام يحتل المركز الثالث في الترتيب وفريق جيد جدا، ويسعدنا اللعب ضده في ويمبلي".

وأتم "كيف سيكون الأمر بالتتويج بلقب واحد في الموسم؟ توجنا بلقب بالفعل هذا الموسم وهو الدرع الخيرية، الموسم الحالي سيء بالنسبة لنا، لدينا هدف رائع وواضح وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وسيلاقي مانشستر سيتي منافسه نوتنجهام فورست في دور نصف النهائي في موعد سيحدد لاحقا بين يومي 27-28 أبريل القادم.

بيب جوارديولا إيرلينج هالاند كأس إنجلترا
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