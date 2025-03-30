عمر فرج يهز الشباك 5 مرات ويقود ديجرفورس لتصدر الدوري السويدي مبكرا

الأحد، 30 مارس 2025 - 20:28

كتب : FilGoal

عمر فرج

قاد الفلسطيني عمر فرج لاعب ديجرفورس السويدي لاكتساح خصمه هالمستاد بخماسية دون رد من تسجيله.

عمر فرج

النادي : الزمالك

وافتتح الفلسطيني منافسات الدوري السويدي بتسجيل خماسية في شباك خصمه ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة مبكرا من الجولة الأولى.

وجاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 45+1، ثم وقّع الفلسطيني على رباعية في الشوط الثاني.

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وسجل فرج في الدقائق 55 و74 و83 و90+3.

وجاء هدفين من أصل الخماسية من علامة الجزاء.

وتصدر الفريق ترتيب الدوري مبكرا على حساب هامربي بفارق الأهداف.

وانضم الفلسطيني لصفوف الفريق السويدي معارا حتى 31 يوليو المقبل على سبيل الإعارة من الزمالك.

وكان الزمالك ضم عمر فرج من أيك السويدي في فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الفلسطيني سبق له اللعب ضمن صفوف ديجيرفورس لمدة موسم على سبيل الإعارة في 2022.

وخلال موسمه مع ديجيرفورس لعب فرج 16 مباراة وسجل 4 أهداف.

وانضم فرج للزمالك في بداية الموسم الحالي قادما من أيك سوليلينا السويدي.

ولم يشارك صاحب الـ 22 عاما منذ بداية الموسم إلا في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا خلال 183 دقيقة.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.

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