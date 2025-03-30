منتخب مصر يحقق لقب كأس العالم لـ السلاح لأول مرة في تاريخه

الأحد، 30 مارس 2025 - 19:41

كتب : FilGoal

زياد السيسي - بطولة العالم

حصد منتخب مصر لقب كأس العالم لسلاح السيف لأول مرة في تاريخه بالفوز على المجر في النهائي.

وتفوق منتخب مصر بمشاركة الرباعي: زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومازن العربي.

وحقق منتخب مصر الفوز في النهائي على المجر المستضيف بنتيجة 45-37.

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وتفوق منتخب مصر في نصف النهائي على فرنسا بنتيجة 45-43.

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وقبلها أقصى منتخب مصر خصمه كوريا الجنوبية صاحبة ذهبية أولمبياد باريس من ربع النهائي بنتيجة 45-42.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على بلغاريا في دور الـ 32 بنتيجة 45-30، وعلى رومانيا في دور الـ 16 بنتيجة 45-38.

وسبق أن حقق محمد السيد في أولمبياد باريس 2024 أول ميدالية لمصر في سلاح المبارزة على الإطلاق بحصد البرونزية.

زياد السيسي سلاح السيف مبارزة
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