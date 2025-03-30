منتخب مصر يحقق لقب كأس العالم لـ السلاح لأول مرة في تاريخه

حصد منتخب مصر لقب كأس العالم لسلاح السيف لأول مرة في تاريخه بالفوز على المجر في النهائي.

وتفوق منتخب مصر بمشاركة الرباعي: زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومازن العربي.

وحقق منتخب مصر الفوز في النهائي على المجر المستضيف بنتيجة 45-37.

وتفوق منتخب مصر في نصف النهائي على فرنسا بنتيجة 45-43.

وقبلها أقصى منتخب مصر خصمه كوريا الجنوبية صاحبة ذهبية أولمبياد باريس من ربع النهائي بنتيجة 45-42.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على بلغاريا في دور الـ 32 بنتيجة 45-30، وعلى رومانيا في دور الـ 16 بنتيجة 45-38.

وسبق أن حقق محمد السيد في أولمبياد باريس 2024 أول ميدالية لمصر في سلاح المبارزة على الإطلاق بحصد البرونزية.