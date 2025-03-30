منتخب مصر يحقق لقب كأس العالم لـ السلاح لأول مرة في تاريخه
الأحد، 30 مارس 2025 - 19:41
كتب : FilGoal
حصد منتخب مصر لقب كأس العالم لسلاح السيف لأول مرة في تاريخه بالفوز على المجر في النهائي.
وتفوق منتخب مصر بمشاركة الرباعي: زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومازن العربي.
وحقق منتخب مصر الفوز في النهائي على المجر المستضيف بنتيجة 45-37.
وتفوق منتخب مصر في نصف النهائي على فرنسا بنتيجة 45-43.
وقبلها أقصى منتخب مصر خصمه كوريا الجنوبية صاحبة ذهبية أولمبياد باريس من ربع النهائي بنتيجة 45-42.
واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على بلغاريا في دور الـ 32 بنتيجة 45-30، وعلى رومانيا في دور الـ 16 بنتيجة 45-38.
وسبق أن حقق محمد السيد في أولمبياد باريس 2024 أول ميدالية لمصر في سلاح المبارزة على الإطلاق بحصد البرونزية.
نرشح لكم
كرة طائرة - مريم مصطفى تكشف سبب غيابها عن بطولة إفريقيا مع الزمالك كرة طائرة - بعثة سيدات الأهلي تطير إلى أبوجا لخوض بطولة إفريقيا اسكواش – عسل وهانيا في نهائي بطولة أوبتاسيا كرة يد – تعديل موعد مباراة الزمالك والأهلي في ختام الدوري اسكواش - ثلاثي مصري في نهائي نصف أوبتاسيا كرة يد - الأهلي ينتصر بصعوبة على البنك وفرصتان لحسم لقب الدوري كرة سلة - الاتحاد يتفوق على الزمالك ويزاحم الأهلي في الصدارة قبل مواجهة الحسم كرة يد - يحيى خالد يقود سان جيرمان لفوز شاق على سيجيد في أبطال أوروبا