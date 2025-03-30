برشلونة يؤمن صدارة الدروي برباعية في جيرونا

أمن برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز على جيرونا برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على جيرونا ليصل إلى النقطة 66 ويواصل الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة 34 في المركز الـ13.

وحقق برشلونة 8 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني لأول مرة منذ أن كان الفريق تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.

سيطر برشلونة على اللعب في الشوط الأول بالكامل وكان الأخطر على المرمى وأهدر ليفاندوفسكي فرصة التقدم في الدقيقة 8 بعدما انفرد بالمرمى سدد كرة قوية بالقدم اليسرى أبعدها الحارس.

وطالب لاعبو برشلونة بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة فيرمن لوبيز وبالفعل خرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو.

لكن بعد عودته قرر عدم احتساب ركلة جزاء واستكمال اللعب.

وسجل جول كوندي هدفا في الدقيقة 39 بعد اختراق من ناحية اليمين لكنه كان في موقف تسلل والحكم لم يحتسبه.

وأخيرا نجح برشلونة في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 42 عن طريق دفاع جيرونا بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف بعد ركلة حرة مباشرة نفذها لامين يامال وقابلها إريك جارسيا بضربة رأسية لتصطدم الكرة في المدافع لاديسلاف كرييتشي وتذهب إلى شباك جيرونا.

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في الشوط الثاني نجح جيرونا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق أرنوت دانجوما بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة في شباك فوتشيك تشيزني.

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وعاد برشلونة ليحاول إحراز هدف التقدم وسدد إريك جارسيا كرة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم.

ولم ينتظر برشلونة كثيرا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 عن طريق ليفاندوفسكي بعد تمريرة رائعة من فيرمين لوبيز بالرأس ليضع الكرة في الشباك.

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وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 76 عن طريق ليفاندوفسكي أيضا بعد هجمة مرتدة قادها البديل فرينكي دي يونج ثم مرر الكرة إلى المهاجم البولندي الذي وضع الكرة في الشباك ببراعة.

وأكمل برشلونة الرباعية في الدقيقة 86 عن طريق البديل فيران توريس بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وحاول برشلونة إضافة الهدف الخامس في الدقائق المتبقية لكن المحاولات لم تكتمل لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1 لفريق المدرب الألماني هانز فليك.