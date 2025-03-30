بعد تقارير نهاية مشواره مع البافاري.. مدير بايرن يتحدث عن مستقبل مولر

الأحد، 30 مارس 2025 - 16:59

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ وبرشلونة

علق ماكس إيبرل مدير بايرن ميونيخ على تقرير جريدة كيكر الذي أفاد بأن النادي قرر عدم التجديد للاعبه المخضرم توماس مولر.

وقضى مولر (35 عاماً) كل مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونيخ.

وقال إيبرل في تصريحات لجريدة بيلد: "كما ذكرنا مرارًا، نحن في محادثات مع توماس مولر، ومع لاعبين آخرين".

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وأضاف "كما حدث في الأسابيع والأشهر الأخيرة، لن نعلن عن أي شيء إلا عندما يكون هناك ما يُعلن عنه".

فيما أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن لا يزال يُجري محادثات مع توماس مولر، لكن التوجه الواضح بناءً على آخر المناقشات هو أن مولر سيغادر النادي بنهاية الموسم.

لم يُؤكد أيٌّ من الأطراف المعنية مستقبل مولر حتى الآن، حسب سكاي.

وأضاف التقرير أن مولر تلقى بالفعل عروضًا للعب في الدوري الأمريكي.

صباح الأحد، كشفت جريدة كيكر أن نادي بايرن ميونيخ لن يمدد عقد لاعبه توماس مولر لموسم جديد لتنتهي رحلته الطويلة مع البافاري.

وأوضح التقرير أن مولر سيغادر بايرن ميونيخ في نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن توماس كان يتمنى البقاء لموسم آخر، لكن إدارة النادي أبلغته بالقرار خلال اجتماع عُقد قبل نحو أسبوعين.

ويسعى النادي البافاري لتوديع مولر بشكل يليق به، حسب التقرير.

وتصر إدارة نادي بايرن ميونيخ على تعيين مولر في أحد المناصب الإدارية بعد اعتزاله، إذ يعتبرونه الممثل المثالي للنادي. ويعتبرون أن جميع أبواب النادي مفتوحة أمامه.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

توماس مولر بايرن ميونيخ
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