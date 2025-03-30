كرة طائرة - مريم مصطفى تكشف سبب غيابها عن بطولة إفريقيا مع الزمالك

الأحد، 30 مارس 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

مريم مصطفى - سيدات كرة طائرة

تغيب مريم مصطفى لاعبة سيدات الزمالك للكرة الطائرة عن قائمة الفريق في بطولة إفريقيا.

وتستضيف مدينة أبوجا النيجيرية منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة خلال الفترة من 4 إلى 14 أبريل المقبل.

وتأكد غياب مريم مصطفى عن قائمة الفريق وارتبط اسمها برفض السفر بسبب اعتراضها بالجلوس على مقاعد البدلاء.

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وأوضحت مريم مصطفى عبر حسابها الرسمي: "منعا لأي سوء فهم تم اعتذاري عن بطولة إفريقيا نظرا لظروف صحية خاصة بوالدي، أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل".

وتابعت "ربنا يوفق فريقي والعودة بكأس إفريقيا إن شاء الله".

وشددت مريم "على الجميع تحري الدقة قبل نشر أي خبر ليس له أساس من الصحة والرجاء عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة.. إفريقيا يا زمالك".

ويعتبر الزمالك هو حامل لقب آخر نسختين من البطولة.

وحقق الزمالك هذا الموسم لقب كأس مصر بينما حقق وصافة الدوري والسوبر.

كرة طائرة سيدات الزمالك
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