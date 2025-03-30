تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام جيرونا.. ورافينيا على دكة البدلاء

الأحد، 30 مارس 2025 - 15:33

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ألافيس

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة جيرونا ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري الإسباني.

ويقود روبرت ليفاندوفسكي الهجوم بجانب لامين يامال.

بينما يتواجد الثنائي فيرمين لوبيز وجيرارد مارتين في التشكيل الأساسي.

أخبار متعلقة:
رومانو: تجديد عقد تشيزني يقترب بشدة مع برشلونة عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة مؤتمر سيميوني: هذا ما نحتاج إليه أمام برشلونة.. وفزنا على مدريد ولكن شكوى أوساسونا - أفلت سابقا من نفس تهمة برشلونة.. وحكاية الصحفي المدريدي

وعاد رافينيا للظهور في القائمة من جديد لكنه يتواجد على مقاعد البدلاء بجوار فيران توريس.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشنيك تشيزني

الدفاع: رونالد أراوخو – إيينجو مارتينيز – إريك جارسيا – جول كوندي

الوسط: جافي – بيدري – فيرمين لوبيز

الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – جيرارد مارتين

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة ويسعى للابتعاد عن ريال مدريد بفارق 3 نقاط.

أما جيرونا فيتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

برشلونة ليفاندوفسكي جيرونا
نرشح لكم
برشلونة يؤمن صدارة الدروي برباعية في جيرونا انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (44)-(1) جيرونا.. الصدارة للبارسا أنشيلوتي: سنقاتل على لقب الدوري حتى النهاية.. ومبابي يصنع الفارق مواعيد مباريات الأحد 30 مارس 2025.. مرموش في الكأس ودربي كتالونيا وقمة إيطالية مبابي: سعيد بمعادلة رقم رونالدو الذي ينصحني كثيرا.. وهذا سر هدف الركلة الحرة عادل رونالدو وسجل أول ركلة حرة.. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على ليجانيس رومانو: تجديد عقد تشيزني يقترب بشدة مع برشلونة انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) ليجانيس
أخر الأخبار
برشلونة يؤمن صدارة الدروي برباعية في جيرونا 39 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس إنجلترا – بورنموث (1)-(2) مانشستر سيتي.. جووووول مرموش ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تقارير نهاية مشواره مع البافاري.. مدير بايرن يتحدث عن مستقبل مولر ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء أمام بورنموث في الكأس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الكونفدرالية – وصول بعثة الزمالك إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ستيلنبوش 2 ساعة | الكرة الإفريقية
انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (44)-(1) جيرونا.. الصدارة للبارسا 2 ساعة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - مريم مصطفى تكشف سبب غيابها عن بطولة إفريقيا مع الزمالك 3 ساعة | كرة طائرة
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام جيرونا.. ورافينيا على دكة البدلاء 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 الحسم في سبتمبر.. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل إلى كأس العالم؟ 3 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن 4 خبر في الجول - اللجنة الأولمبية تعد بيانا تنصف فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة القمة