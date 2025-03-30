تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام جيرونا.. ورافينيا على دكة البدلاء

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة جيرونا ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري الإسباني.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

ويقود روبرت ليفاندوفسكي الهجوم بجانب لامين يامال.

بينما يتواجد الثنائي فيرمين لوبيز وجيرارد مارتين في التشكيل الأساسي.

وعاد رافينيا للظهور في القائمة من جديد لكنه يتواجد على مقاعد البدلاء بجوار فيران توريس.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشنيك تشيزني

الدفاع: رونالد أراوخو – إيينجو مارتينيز – إريك جارسيا – جول كوندي

الوسط: جافي – بيدري – فيرمين لوبيز

الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – جيرارد مارتين

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة ويسعى للابتعاد عن ريال مدريد بفارق 3 نقاط.

أما جيرونا فيتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.