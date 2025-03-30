تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام جيرونا.. ورافينيا على دكة البدلاء
الأحد، 30 مارس 2025 - 15:33
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة جيرونا ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري الإسباني.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
ويقود روبرت ليفاندوفسكي الهجوم بجانب لامين يامال.
بينما يتواجد الثنائي فيرمين لوبيز وجيرارد مارتين في التشكيل الأساسي.
وعاد رافينيا للظهور في القائمة من جديد لكنه يتواجد على مقاعد البدلاء بجوار فيران توريس.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: فوتشنيك تشيزني
الدفاع: رونالد أراوخو – إيينجو مارتينيز – إريك جارسيا – جول كوندي
الوسط: جافي – بيدري – فيرمين لوبيز
الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – جيرارد مارتين
ويحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة ويسعى للابتعاد عن ريال مدريد بفارق 3 نقاط.
أما جيرونا فيتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.
نرشح لكم
برشلونة يؤمن صدارة الدروي برباعية في جيرونا انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (44)-(1) جيرونا.. الصدارة للبارسا أنشيلوتي: سنقاتل على لقب الدوري حتى النهاية.. ومبابي يصنع الفارق مواعيد مباريات الأحد 30 مارس 2025.. مرموش في الكأس ودربي كتالونيا وقمة إيطالية مبابي: سعيد بمعادلة رقم رونالدو الذي ينصحني كثيرا.. وهذا سر هدف الركلة الحرة عادل رونالدو وسجل أول ركلة حرة.. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على ليجانيس رومانو: تجديد عقد تشيزني يقترب بشدة مع برشلونة انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) ليجانيس