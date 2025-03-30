تقرير يكشف راتب البليهي مع الهلال بعد التجديد.. وسبب تأخر الإعلان الرسمي

الأحد، 30 مارس 2025 - 15:26

كتب : FilGoal

علي البليهي - الهلال

كشفت جريدة عكاظ قيمة الراتب الذي يتقاضاه المدافع علي البليهي من ناديه الهلال بعد الاتفاق على تمديد العقد.

قبل أيام، ذكرت جريدة الرياضية أن الهلال اتفق مع البليهي على تجديد عقده إلى موسم 2027.

وأوضحت عكاظ أن البليهي سيتقاضى في الموسم الواحد أكثر من 10 ملايين ريال.

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وجاءت هذه الخطوة بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين، حيث حرصت إدارة الهلال على تأمين بقاء أحد أبرز أعمدة خط الدفاع قبل خوض مباريات الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا النخبة وكأس العالم للأندية.

وأضاف التقرير أن الإعلان الرسمي عن التجديد تأخر لأسباب إدارية وتسويقية، إلا أن اللاعب أنهى جميع التفاصيل مع الإدارة منذ فترة، ليواصل رحلته مع الزعيم حتى عام 2027.

وكان البليهي قد دخل مطلع يناير الماضي، الفترةَ الحرَّة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.

يذكر أن البليهي تلقى في يناير الماضي عرضا رسميا من أهلي جدة للتعاقد معه لمدة موسمين مقابل 11 مليون ريال في العام الواحد.

وكانت إدارة الهلال، قدَّمت عرضًا للبليهي قدره 9 ملايين ريال في الموسم، لكنَّ اللاعب طلب زيادته بعد اتفاق الطرفين، في وقت سابق، على تجديد العقد لمدة موسمين، حسب التقرير.

وانتقل المدافع الدولي إلى صفوف الهلال موسم 2017 قادمًا من الفتح.

ولعب البليهي للهلال 251 مباراةً في جميع المسابقات، سجل خلالها 22 هدفًا.

وتوِّج معه بـ13 لقبًا، هي بطولة الدوري 5 مرات، ودوري أبطال آسيا في مناسبتين، وكأس الملك 3 مرات، إلى جانب 3 ألقاب لبطولة السوبر السعودي.

علي البليهي الهلال
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