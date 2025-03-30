بعد تصريحات حسام حسن.. في الجول يكشف قرارات أبو ريدة مع ممثلي الاتحاد

الأحد، 30 مارس 2025 - 14:58

كتب : محمد جمال

حسام حسن - هاني أبو ريدة

اتخذ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عددا من القرارات بسبب الجدل الذي حدث بشأن التصريحات الأخيرة لحسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وسادت حالة من الاستياء داخل نادي الزمالك بعد تصريح حسام حسن في برنامج رامز جلال بشأن استفادة أحمد زيزو حال انتقاله إلى الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن هاني أبو ريدة اتخذ قرارا بمنع جميع مدربي المنتخبات الوطنية بأعمارها المختلفة من الظهور في الإعلام خلال الفترة المقبلة.

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أما بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة والمسؤولين في المناصب المختلفة فتم منع ظهورهم الإعلامي إلا بالحصول على موافقة من أبو ريدة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقا سابق إن الزمالك يدرس تقديم شكوى ضد حسام حسن في لجنة الانضباط باتحاد الكرة لتحريض أحد لاعبي الفريق على عدم التجديد والانتقال للمنافس.

وتعم حالة من الاستياء داخل النادي بسبب تصريحات حسام حسن، خاصة أن توقيت الحديث غير مناسب على الإطلاق وسيكون له تأثيره على الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أيضا أن إدارة الزمالك ستطالب من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة التدخل لأن الأمر غير مقبول وذلك للحفاظ على حقوق نادي الزمالك.

أوضح حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر حقيقة اجتزاء تصريحاته بشأن أحمد سيد "زيزو".

وجاء البيان عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة وحسابات حسام حسن:

اقتطاع كبير في برنامج رامز جلال للعديد من تصريحاته وعدم إذاعتها بشكل كامل مما تسبب في لبس في بعض المواضيع ومنها، تصريحه بانتقال زيزو للأهلي، حيث أكد حسام حسن في الحلقة بأن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك، ولكن تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الكلام ومنها سؤال رامز جلال لحسام حسن في حالة انتقال زيزو للأهلي هل سيستفيد فنيا ويكون إضافة ليكون رد حسام حسن أنه في حالة الانتقال للأهلي سيكون مفيد له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع أجزاء كثيرة من تصريحاته.

ويعلن كابتن حسام حسن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة عن أي سوء فهم غير مقصود، حيث أنه يكن كل احترام لنادي الزمالك العريق وجماهيره في كل مكان وكذلك احترامه وتقديره لكل الأندية المصرية دون استثناء ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتها.

وتألق زيزو في التوقف الدولي لشهر مارس الجاري إذ سجل ضد إثيوبيا في الفوز 2-0 ثم قاد منتخب مصر للفوز على سيراليون بتسجيل هدف الفوز.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولا يزال ملف التجديد شائكا.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يرغب في تجديد تعاقد أحمد زيزو ولا يزال متمسكا بذلك لكن لم يتم عقد أي جلسات بين اللاعب أو والده مع مسؤولي النادي حتى الآن.

وكشف أن ذلك يعود إلى ضيق الوقت بين عودته من معسكر المنتخب ومواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

ويسود الاتجاه الأقرب حتى الآن هو عقد جلسة عقب رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

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