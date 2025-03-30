الشرق الأوسط: جيسوس ملتزم بإكمال عقده مع الهلال

الأحد، 30 مارس 2025 - 14:40

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال ملتزم بإكمال عقده الذي ينتهي مع النادي هذا الصيف، في ظل الأنباء التي ربطته بتدريب منتخب السعودية.

وأوضح التقرير أن المدرب البرتغالي سيقود الفريق في كأس العالم للأندية الصيف القادم.

وعلى الرغم من التكهنات التي تحيط بمستقبله، فإن إدارة الهلال لم تفتح بعد ملف تجديد عقده، تاركةً الأمور مفتوحة لما بعد نهاية الموسم، حسب الشرق الأوسط.

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لا يزال منتخب البرازيل يبحث عن مدير فني جديد بعد تعرضه لهزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وخسر منتخب السامبا أمام الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية وأطاحت الخسارة بالمدرب دوريفال جونيور.

وكشفت قناة TNT Sports البرازيلية أن خورخي جيسوس أحد أبرز المرشحين لتولي قيادة المنتخب البرازيلي.

وأوضحت القناة أن جيسوس لا يمانع تولي قيادة منتخب البرازيل ولكن بشرط وحيد وهو بداية مهمته عقب نهاية مشواره مع الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وخسر منتخب البرازيل أمام الأرجنتين بنتيجة 4-1 في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

وكان قد ارتبط اسم كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد مجددا بالمنتخب البرازيلي.

وكشفت منصة ريليفو الإسبانية أن الاتحاد البرازيلي يرى أن أنشيلوتي الأنسب للمرحلة المقبلة مع المنتخب.

وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية موسم 2025-2026 المقبل، ويوجد في التعاقد بند يتيح له فسخ العقد بنهاية الموسم الجاري.

ويرفض أنشيلوتي الرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية مشواره في كأس العالم للأندية.

الهلال البرازيل خورخي جيسوس
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