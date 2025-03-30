دي مارزيو: روما يرغب في التعاقد مع بيولي

يسعى نادي روما للتعاقد مع ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر خلال الفترة المقبلة.

وكشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن روما مهتم بالتعاقد مع بيولي خلال الفترة الحالية.

وأشار دي مارزيو عبر حسابه الرسمي أن روما يسعى لأن يتولى بيولي قيادة الفريق من الآن وليس مع بداية الموسم المقبل.

ويتولى قيادة روما في الوقت الحالي كلاوديو رانييري منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن.

وخاض روما تحت قيادة رانييري 28 مباراة وفاز في 17 منهم مقابل 6 هزائم و5 تعادلات.

ويحتل روما المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة عقب مرور 30 جولة.

ويرتبط بيولي بتعاقد مع نادي النصر حتى نهاية الموسم الجاري.

وتولى بيولي القيادة الفنية للنصر خلفا للويس كاسترو في أغسطس الماضي.

ووصل النصر إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا المقرر له في أبريل المقبل.