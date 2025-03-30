دي مارزيو: روما يرغب في التعاقد مع بيولي

الأحد، 30 مارس 2025 - 14:33

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يسعى نادي روما للتعاقد مع ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر خلال الفترة المقبلة.

وكشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن روما مهتم بالتعاقد مع بيولي خلال الفترة الحالية.

وأشار دي مارزيو عبر حسابه الرسمي أن روما يسعى لأن يتولى بيولي قيادة الفريق من الآن وليس مع بداية الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
الفوز السابع تواليا.. روما يواصل صحوته بانتصار على ليتشي بسبب أحداث في مباراة روما.. يويفا يفتح تحقيقا ضد جماهير أتليتك بلباو الدوري الأوروبي - مقصلة الطليان مستمرة.. بلباو يعود أمام روما ولاتسيو آخر الناجين الدوري الأوروبي - روما يسقط بلباو في اللحظة الأخيرة.. ولاتسيو يفوز رغم الطردين

ويتولى قيادة روما في الوقت الحالي كلاوديو رانييري منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن.

وخاض روما تحت قيادة رانييري 28 مباراة وفاز في 17 منهم مقابل 6 هزائم و5 تعادلات.

ويحتل روما المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة عقب مرور 30 جولة.

ويرتبط بيولي بتعاقد مع نادي النصر حتى نهاية الموسم الجاري.

وتولى بيولي القيادة الفنية للنصر خلفا للويس كاسترو في أغسطس الماضي.

ووصل النصر إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا المقرر له في أبريل المقبل.

روما ستيفانو بيولي النصر
نرشح لكم
تقرير يكشف راتب البليهي مع الهلال بعد التجديد.. وسبب تأخر الإعلان الرسمي الشرق الأوسط: جيسوس ملتزم بإكمال عقده مع الهلال عوار يعود لتدريبات اتحاد جدة قبل لقاء الشباب الرياضية: كانسيلو يقترب من الغياب عن دربي الرياض تقرير: الهلال يطلب ضم مدافع فولام مقابل 8 ملايين يورو سنويا تقرير: النصر السعودي يقدم عرضا كبيرا لضم قدوس.. وموقف اللاعب الرياضية: النصر يؤجل قرار مشاركته في البطولة العربية بمصر ضمك يقيل مدربه البرتغالي.. مدرب سعودي مؤقت لنهاية الموسم
أخر الأخبار
جوارديولا: هذا قراري بشأن منفذ ركلات الجزاء.. والتأهل للنهائي السابع لا يصدق 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس الاتحاد الإنجليزي - مواجهتان مثيرتان في نصف النهائي على ملعب ويمبلي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول.. اتحاد الكرة يصدر قرارا بمنع الظهور الإعلامي لجميع العاملين 43 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري الإيطالي - نابولي (2)-(0) ميلان.. جوووووووول لوكاكو 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - جيلمور يعوض غياب مكتوميناي في نابولي.. وأبراهام يقود هجوم ميلان 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمر فرج يهز الشباك 5 مرات ويقود ديجرفورس لتصدر الدوري السويدي مبكرا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يحقق لقب كأس العالم لـ السلاح لأول مرة في تاريخه ساعة | رياضات أخرى
مرموش ينقذ موسم جوارديولا.. مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويتأهل لنصف نهائي الكأس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: هذا سبب استبعاد إمام عاشور وشرط عودته.. ولم نعاقبه مرتين 2 الحسم في سبتمبر.. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل إلى كأس العالم؟ 3 أحمد حجازي يرد على تصريحات حسام حسن 4 خبر في الجول - اللجنة الأولمبية تعد بيانا تنصف فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة القمة